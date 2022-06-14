Объединенный фонд медицинского страхования начал вакцинацию детей от Covid-19 третьей дозой

Эксперты из Минздрава заявили, что в Израиле наблюдается новая вспышка коронавируса, поэтому врачи рекомендуют ввести вакцинацию третьей дозой для детей от 5 до 11 лет.

Объединенный фонд медицинского страхования открыл запись на третью дозу вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает Maariv.

Следуя директиве Министерства здравоохранения о том, что дети в возрасте от 5 до 11 лет также должны быть вакцинированы третьей дозой.

Больничная касса немедленно начнет вакцинацию более 20 000 детей этого возраста.

В ведомстве отметили, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом, вероятно, связана с подвариантом BA.5 Omicron. Вариант BA.5 был впервые обнаружен в Южной Африке в феврале этого года, хотя вполне вероятно, что на самом деле он возник не там.

Ранее Курсор писал, что Минздрав заявляет о новой волне эпидемии коронавируса в Израиле. За минувшие сутки в Израиле выявлено 7 330 новых случая коронавируса.

Минздрав назвал возможную причину резкого роста случаев COVID-19. За последние несколько дней в Израиле наблюдался резкий рост числа случаев заболевания COVID-19.

Курсор писал, что Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях. Минздрав заверяет, что эффективность масок как средства значительного снижения риска заражения и распространения инфекции научно доказана и неоспорима.

Также в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.