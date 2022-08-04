В Израиле закроют учебные программы для студентов из-за рубежа

Решение закрыть программы для студентов из-за рубежа и открыть дополнительные места для израильских студентов является частью реформы, проводимой Министерством здравоохранения Израиля.

Совет по высшему образованию Израиля, а также комиссия по планированию и составлению бюджета решили заморозить запись иностранных студентов в израильские ВУЗы. По их мнению, это поможет решить проблему с нехваткой врачей и медперсонала в больницах.

Предполагается что такое решение позволит еще 70 израильтянам начать изучать медицину только в 2022 году, а также 130 в следующем году. Со временем число первокурсников-медиков должно вырасти до 965 человек в год.

Решение является частью программы минздрава. Реформа также предполагает, что в Израиле постепенно перестанут признавать дипломы некоторых стран, в основном Восточной Европы. Так, уже с 2025 году количество лицензию на врачебную практику для людей с такими дипломами будет сильно сокращено.

Как рассказала министр образования Ифат Шаша-Битон, такая реформа – это важный шаг, который увеличит количество медицинских работников в Израиле в будущем.

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