Исследование: Многие израильтяне ненавидят репатриантов из стран бывшего СССР

Опрос показывает, что 62 процента респондентов считают, что распространению ненависти способствуют средства массовой информации.

Многие израильтяне испытывают чувство ненависти к репатриантам из стран бывшего СССР. Больше их израильтяне ненавидят только арабов.

Об этом говорит новый отчет общественной организации «Пнима».

Согласно данным нового опроса, в рейтинге ненависти лидируют арабы. Так, их склонны ненавидеть 40 процентов опрошенных. А вот русскоязычные репатрианты им уступают на 7 процентов, а потому находятся на втором месте.

Далее идут выходцы из восточной диаспоры – их ненавидят 30 процентов опрошенных. Ашкеназов ненавидят 26 процентов, а эфиопов 11 процентов.

При этом 64 процента респондентов считают, что до сих пор в обществе существует раскол между восточными евреями и ашкеназами.

Кроме того, ультраортодоксов ненавидят 20 процентов опрошенных, а поселенцев 17 процентов. Примечательно, что ненависть к представителям ЛГБТ-сообщества испытывают 13 процентов респондентов.

Напомним, что общественное движение «Пнима» было создано в 2015 году. Оно своей целью обозначило борьбу с расколом израильского общества.

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