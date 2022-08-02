Поставки пшеницы в Израиль оказались под угрозой

На зернохранилище «Дагон» приходится 75 процентов импорта зерна в Израиль (около 3 млн тонн зерна ежегодно), включая пшеницу, кукурузу, сою, ячмень, сорго и другое.

2 августа в 14:30 работники элеватора «Дагон», зернохранилища порта в Хайфе, проведут демонстрацию. Они будут требовать улучшений условий труда, а также повышения зарплаты.

Комитет рабочих объявил, что на здании зернохранилища вывесят большие плакаты с надписью: «Зернохранилище рушится – Израиль дорожает».

Отметим, что работники предприятия уже несколько лет ожидают, пока будет подписан новый коллективный договор. Документ, по их мнению, сильно устарел.

Если работа зернохранилища будет нарушена, то этом может нанести серьезный ущерб продовольственной безопасности Израиля.

Ранее компания «Гадот» была лишена права эксплуатировать порт «Дагон» из-за того, что она выиграла тендер на приватизацию Хайфского порта вместе с индийской компанией. Однако Антимонопольное управление не разрешает владеть одновременно несколькими портами. Поэтому порт «Дагон» остался под управлением компании «Нимлей Исраэль».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Израиль удержит 600 млн шекелей из ПА из-за террористических выплат. Израиль регулярно удерживает часть налоговых средств, которые он собирает для Палестинской автономии, чтобы «наказать» ее за выплаты заключенным террористам

Также Курсор писал, что правительство одобрило законопроект об увеличении помощи инвалидам ЦАХАЛа.

Еще напомним, что Израиль хочет отметить таможенную пошлину.