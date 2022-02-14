В Израиле запретили конверсионное лечение для представителей ЛГБТ

Глава минздрава Ницн Горовиц назвал такое решение «революцией» в сфере здравоохранения. Он уверен, что это поможет положить конец насилию в сторону ЛГБТ-молодежи.

Глава минздрава Ницан Горовиц и генеральный директор ведомства профессор Нахман Эш объявили о запрете в Израиле конверсионных методов лечения представителей ЛГБТ. По оценкам министерства: эти процедуры обходятся в сотни тысяч шекелей в год

Горовиц назвал этот шаг революцией, объяснив: «Лечение — это то, что должно помочь, поэтому то, что называется «конверсионной терапией», на самом деле не «лечение», а жестокое насилие».

В новом циркуляре генерального директора, предназначенном для запрета конверсионной терапии, говорится: «Сексуальная ориентация не является медицинской или психической проблемой, требующей лечения, и не существует клинического способа ее изменить. Минздрав запрещает всем специалистам предлагать или проводить такое лечение».

Ранее Курсор сообщал, что минздрав разрешил инъекции от избыточного веса для подростков.

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