В Кнессете одобрили новые выплаты для пенсионеров

Решение было инициировано в рамках плана премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича по борьбе с дороговизной.

Комитет Кнессета по труду и соцобеспечению во вторник, 14 февраля, утвердил разрешение «Битуах леуми» на дополнительную выплату в размере 200 шекелей. Ее получат малоимущие пожилые люди, имеющие пособие на отопление.

Об этом сообщает портал Детали.

Издание уточняет, что размер пособия на отопление по состоянию на 2023 год составляет 608 шекелей. Его ежегодно выплачивают в преддверии зимы пенсионерам, получающим пособие по обеспечению прожиточного минимума, чтобы помочь им с расходами на отопление дома.

«Пособие на эту зиму уже было выплачено в 2022 году. Изначально предлагалось перевести пенсионерам дополнительную выплату, однако потом вычесть ее из пособия за следующую зиму. То есть, следующей зимой эти пожилые люди получили на отопление 408 шекелей вместо 608», — пишет издание.

Таким образом, государство не потратит на пенсионеров ни одного дополнительного шекеля. Такое решение было предложено в рамках плана премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича по борьбе с дороговизной.

«СМИ справедливо раскритиковали такую «помощь» малоимущим за счет самих малоимущих. Поэтому сегодня на заседании комиссии советник министра финансов, Омер Рехамим, заявил, что возможно, этот аванс станет грантом от государства. То есть, его не будут вычитать из суммы пособия в следующем году. Стоит отметить, что пока это лишь заявление, не подтвержденное никакими конкретными решениями», — говорится в сообщении.

Курсор писал ранее, что премьер-министр Яир Лапид, министр благосостояния и социального обеспечения Меир Коэн («Еш Атид») и министр социального равенства Мерав Коэн («Еш Атид») представили план повышения пособий по старости в Израиле.

Также Курсор информировал о том, что Налоговое управление Израиля расширило категории пенсионеров, которые будут освобождены от необходимости заполнения декларации о доходах.