Нир Орбах: Я горжусь тем, чего мы как правительство достигли

«Я вошел в эту коалицию не по собственному желанию, а просто потому, что другого варианта формирования правительства не было», — заявил Орбах.

Я хотел бы подвести итоги голосования по роспуску 24-го Кнессета страны. Но на самом деле я подвожу итоги работы самого 24-го Кнессета. Правда, еще предстоит процесс, но как только закончатся все обсуждения в комитетах и голосования, мы разойдемся в разные стороны с миром. У нас были разногласия, некоторые из них были дружескими, а некоторые злыми, но я думаю, что большинство из нас уйдут с чувством, что мы пришли сюда, чтобы принести пользу израильскому народу.

До трех недель назад я был частью коалиции. В течение года я был частью очень сложной, разнообразной коалиции. Это был год бесконечных споров и сражений, многие из которых не добавили ничего к нашему достоинству или достоинству Кнессета, символа обновленного суверенитета Израиля.

Я вошел в эту коалицию не по собственному желанию, а просто потому, что другого варианта формирования правительства не было. Я убедился в этом, а также в том, что коалиционные соглашения защищают мои ценности и защищают Израиль как еврейское и демократическое государство.

Напомним, что Израиль отправится на выборы 1 ноября после того, как попытка оппозиции назначить выборы на 25 октября потерпела неудачу.

«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.

Мы также писали, что Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Беннет посетил президента Герцога в его резиденции в Иерусалиме. Президент отметил достижения премьер-министра в рамках его деятельности на посту и поблагодарил за достижения.