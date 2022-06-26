В Кнессете проголосуют за законопроект, запрещающий Нетаниягу возглавлять правительство

Согласно заявлению юридического советника Кнессета, этот проект закона является не демократичным. Все дело в том, что сейчас Нетаниягу возглавляет оппозицию.

Министерская комиссия утвердила к голосованию в Кнессете законопроект запрещающий главе партии «Ликуд» Биньямину Нетаниягу возглавлять следующее правительство.

Об єтом сообщает телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

«Интересно в этом всем, то что юридический советник Кнессета выдал свое заключение министрам о том, что законопроект продвигаемый ими не демократичен, так как продвигается в выборный период против действующего главы оппозиции», — отметили администраторы телеграм-канала.

Ранее наш сайт сообщал, что Кнессет рассмотрит законопроект «о скорой помощи», включающий льготы для пожилых людей. В Комитет по здравоохранению Кнессета передан законопроект, который подготовила депутат от Ликуда Эти Хава Атия. Закон получил поддержку министра финансов Либермана, министра здравоохранения Горовица, а также медицинских организаций и руководителей фондов здравоохранения.

Кроме того, Курсор писал, что Кнессет окончательно примет закон о самороспуске в понедельник. Следующая неделя внесет изменения в политическую ситуацию: ожидается, что в понедельник Кнессет примет закон о роспуске, а к середине неделе министр иностранных дел Яир Лапид станет премьер-министром.

Еще напомним, что правительство утвердило план по сокращению поездок на личном автомобиле.