Нетаниягу вызвали для дачи показаний перед комиссией по расследованию катастрофы на горе Мерон

Последним свидетелем, давшим показания перед комитетом, был бывший министр внутренних дел Арье Дери, который рассказал о своем участии в организации праздника.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу был вызван для дачи показаний в комиссию по расследованию прошлогодней катастрофы на горе Мерон, в результате которой погибли 45 человек.

Помимо Нетаниягу, который занимал пост премьер-министра во время катастрофы, комиссия также вызвала директора проекта «Мерон» Цвики Тесслера, который отвечал за организацию празднования Лаг ба-Омера в прошлом году. Меир Бен-Шаббат, бывший глава Совета национальной безопасности, также был вызван для дачи показаний.

Тесслер и Бен-Шаббат были вызваны для дачи показаний перед членами комитета 10 июля. Нетаниягу выступит 20 июля.

Последним свидетелем, давшим показания перед комитетом, был бывший министр внутренних дел Арье Дери, который рассказал о своем участии в организации праздника. Перед ним выступили другие министры, старшие должностные лица, принимавшие участие в праздновании в Мероне, и комиссар полиции Коби Шабтай. Всего перед членами комитета дал показания 141 свидетель.

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