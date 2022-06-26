Правительство утвердило план по сокращению поездок на личном автомобиле

Правительство утвердило «план на миллион» — сократить на 5% поездки на личных автомобилях в течение года, что составляет миллион поездок в день.

Правительство сегодня в воскресенье утвердило «миллионный план» премьер-министра Нафтали Беннета и министра транспорта Мейрав Михаэли сократить на 5% поездки на личном автомобиле, что составляет один миллион поездок в день.

Цель программы — сократить использование личных транспортных средств и стимулировать мобильность общественного транспорта, чтобы уменьшить заторы на дорогах.

Нафтали Беннет сказал, что «план на миллион» является важным моментом для общественности в Государстве Израиль. Цель программы — сократить использование частных транспортных средств и поощрить использование общественного транспорта для облегчения краткосрочных и среднесрочных пробок. Он поблагодарил министра транспорта.

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