В Ликуд просят Смотрича уравнять зарплаты премьер-министра, председателя Верховного суда и спикера Кнессета

Высокопоставленные чиновники из Ликуда обратились к министру финансов Бецалелю Смотричу с просьбой внести в Закон о расчетах реформу, которая уравняла бы оклады глав судебной, законодательной и исполнительной власти.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Политики хотят, чтобы Смотрич включил в государственный бюджет закон, устраняющий разницу в заработной плате между высокопоставленными чиновниками государственного сектора. Фактически закон установит равную оплату труда главы судебной власти, председателя Верховного суда, главы исполнительной власти (премьер-министра) и главы законодательной власти (спикера Кнессета).

Также предлагается, чтобы Финансовый комитет и Комитет Кнессета не определяли зарплату депутатов и высокопоставленных должностных лиц. Вместо этого хотят создать общественный комитет, который будет определять уровень заработной платы и ранг всех высокопоставленных должностных лиц в государственном секторе.

В скором ожидается повышение заработной платы депутатов, министров и судей в соответствии с увеличением средней заработной платы в экономике, которое заморозили после пандемии. По словам председателя финансового комитета Моше Гафни, он применит пониженную надбавку и к другим должностным лицам, таким как министры и судьи, а не только к депутатам.

Сегодня, до ожидаемого повышения, зарплата премьер-министра составляет 56 345 шекелей. Заработная плата спикера Кнессета такая же, а заработная плата председателя Верховного суда составляет 104 000 шекелей, заработная плата министра в правительстве составляет 50 673 шекеля, а средняя заработная плата судьи Верховного суда составляет около 80 000 шекелей.

«Курсор» сообщал, что льготы Смотрича по налогу на бензин снизят его стоимость.