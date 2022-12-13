В Ликуд требуют отстранить женщин-военнослужащих от тюремной службы

Это произошло в свете недавних сообщений о сексуальных домогательствах в отношении женщин-охранников тюрем.

Депутат Кнессета и член Ликуд Ниссим Ватури представил законопроект, запрещающий содержание женщин-военнослужащих в тюрьмах.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Это произошло в свете недавних сообщений о сексуальных домогательствах в отношении женщин-охранников тюрем, в том числе исследования государственного контролера, показывающего, что каждая четвертая женщина-охранница тюремной службы безопасности и заключенных-террористов подвергается сексуальным домогательствам.

Депутат Кнессета Ватури в своих пояснениях к законопроекту отметил, что «недавно опубликованный по этому поводу специальный отчет государственного контролера по вопросу о защите женщин-военнослужащих и призывников в подразделениях Министерства общественной безопасности выявил безрадостную картину», согласно которому никто не удосуживается оградить женщин-военнослужащих от притеснений со стороны охранников, «хотя эти притеснения продолжаются и после окончания их службы».

Он добавил, что законопроект, запрещающий, как уже упоминалось, службу женщин-военнослужащих в тюрьмах, «призван защитить их от повторения подобных случаев в будущем».

«Курсор» сообщал, что ультраортодоксальные девушки подверглись сексуальным домогательствам в автобусе.

Помимо этого стало известно, что в полиции и ШАБАСе 25% срочниц были жертвами сексуальных домогательств.