В Ликуде голосуют за временного спикера Кнессета — СМИ

В настоящее время среди членов партии «Ликуд» проводится телефонное голосование касаемо поста временного спикера Кнессета.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Голосование касается предоставления разрешения назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу вынести завтра, 12 декабря, на голосование в Кнессет кандидатуру Ярива Левина на пост временного спикера Кнессета.

Ранее появилась информация от источников в партии «Ликуд», что Нетаниягу завтра поставит вопрос о назначении Ярива Левина спикером Кнессета. По их словам, окончательно решение до сих пор не приняли, но даже если оно будет имплементировано, пока не ясно, будет ли назначение Левина временным до формирования правительства, либо же он станет постоянным главой Кнессета.

Инсайдеры утверждают, что это происходит на фоне того, что Левин должен был получить пост министра юстиции. Если Нетаниягу выберет временное назначение, то Левин ‒ предпочтительный кандидат, потому что лидер Ликуда доверяет ему. Если он попросит, то Левин уйдет и займет должность в правительстве. Однако, если речь идет о бессрочном назначении, то Минюст будет доступным для укомплектования кадрами другого члена из «Ликуда».

«Курсор» сообщал, что Дани Данон прокомментировал ситуацию в партии Ликуд и потенциальное получение поста спикера Кнессета. По его словам, возникшие проблемы и дискуссии в партии ‒ не восстание против Нетаниягу, а проявление демократических процессов.

Также у политика спросили, не было ли ошибкой сосредоточие его усилий на стремлении занять пост спикера Кнессета. Политик сказал, что у него «очень прямолинейный стиль», а потому он стремится к этой должности и полагает, что он подходящий кандидат. Больше об этом читайте здесь.

Помимо этого Ганц раскритиковал передачу гражданской администрации Смотричу.