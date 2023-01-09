Израильская военная лодка вторглась в воды Ливана — ВС страны

Израильская военная лодка вошла в территориальные воды Ливана.

Об этом в понедельник вечером сообщили ливанские вооруженные силы, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на местные государственные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел у мыса Рас-эн-Накура.

Как сообщал Курсор, Ливан выступает против нескольких пунктов проекта соглашения с Израилем о морской границе, сообщают ливанские СМИ.

По имеющимся данным, Ливан представит свой ответ американским посланникам, что может помешать подписанию соглашения. Связанная с «Хизбаллой» ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что страна откажет Израилю в праве на поиски газа на спорной территории.

По словам чиновника в канцелярии премьер-министра, Яир Лапид не пойдет на компромисс в отношении безопасности и экономических интересов Государства Израиль.

«Мы ждем официальных комментариев от уполномоченных сторон, чтобы знать, как двигаться дальше», — сказал чиновник.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что Лапид забирает газ у граждан Израиля. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в очередной раз резко раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.

Яир Лапид не прошел мимо этих заявлений и сказал, что Нетаниягу и «его люди» продолжают обсуждение соглашения с ливанской стороной, но при этом им неизвестно, в чем она состоит.

Кроме этого, Фридман отметил, что «морская сделка дает 100% Ливану, 0% Израилю». Бывший посол США в Израиле критикует новое соглашение о морской границе между Иерусалимом и Бейрутом.

Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что посредничество США в сделке по Ливану — вмешательство в выборы.