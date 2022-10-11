В Лоде на глазах у прохожих застрелили мужчину: подробности

Прибывшие на вызов парамедики обнаружили мужчину без сознания с тяжелыми огнестрельными ранениями.

Сегодня вечером, 11 октября, в Лоде случился шокирующий инцидент. На глазах у прохожих застрелили мужчину. Полиция пока не арестовала подозреваемых.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Преступление произошло недалеко от места проживания мэра города. Согласно информации очевидцев, 30-летний мужчина на автомобиле скрывался от погони, но не справился с управлением и въехал в дерево. После этого, он вышел из машины и пытался сбежать, но злоумышленники, которые за ним гнались, выстрелили в него с близкого расстояния.

На место происшествия вызвали бригаду медиков, которая обнаружила мужчину без сознания с тяжелыми ранениями возле своего автомобиля.

Полиция начала выяснять детали инцидента. Есть подозрение, что это были криминальные разборки. Пока никто из подозреваемых не задержан.

«Курсор» писал ранее, что в Лоде убили 20-летнего мужчину. Жертву нападения доставили на «скорой» в больницу, где медики констатировали смерть. Полиция уже расследует обстоятельства происшествия.

Еще мы писали, что в арабском секторе продолжается волна бандитизма. В ночь на субботу, 10 сентября, в деревне Мазраа был убит мужчина, а в деревне Джиср аз-Зарка произошла перестрелка, в результате которой ранены два человека.