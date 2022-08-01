В минздраве рассказали, кто может получить прививку от оспы обезьян

Больничные кассы Израиля уже получили 5,6 тысячи доз из заказанных 10 тысяч доз вакцины от этого опасного заболевания. Препарат предоставляет компания Bavaria Nordic.

Количество больных оспой обезьян достигло 133 пациентов. Больничные кассы уже открыли запись для людей из групп риска. В них входят люди, которые инфицированы ВИЧ, а также те, кто получает профилактическое лечение от вируса иммунодефицита.

На сайтах больничных касс «Маккаби» и «Клалит» указано, что право на получение вакцины от обезьяньей оспы имеют мужчины и трансгендеры 1980 года рождения и позже. Речь идет о тех, кто имеет ВИЧ, а также страдает от венерических заболеваний.

Отметим, что на территории Израиля до сих пор не было зафиксировано тяжелого течения заболевания оспой обезьян или летальных исходов. Более того, лишь два смертельных случая были выявлены в Испании и Бразилии.

Вакцинировать начнут в Тель-Авиве, так как именно там было выявлено самое большое количество больных оспой обезьян.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что ученые рассказали, на сколько может затянуться чрезвычайная ситуация с оспой обезьян.

Кроме того, Курсор писал, что в Европе прогнозируют рост смертей от обезьяньей оспы.