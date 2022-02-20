К празднику Песах могут полностью отменить масочный режим — минздрав

Вопрос об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях будет обсуждаться сегодня на встрече премьер-министра Беннета с руководством министерства здравоохранения.

Уже к Песаху, который в этом году будут отмечать 15 апреля, израильтянам могут разрешить не носить маски. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник в министерстве здравоохранения радиостанции «Решет бет».

По словам источника, правительство собирается рассмотреть этот вопрос, но только в том случае, если тенденция снижения заболеваемости Омикроном будет продолжаться.

Источник также заявил, что переболевшие штаммом Омикрон являются более устойчивыми к другим вариантам коронавируса. Предполагается, что это также будет работать и для новых штаммов. Из-за этого до следующей волны заболеваемости пройдет много времени.

Примечательно, что не так давно похожий прогноз для европейских стран сделал глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

Ранее редакция Курсора сообщала, что минздрав рекомендует снять большинство ограничений на поездки из-за COVID-19.

Кроме того, мы писали, что в минздраве рассказали, какой вакциной будут прививать израильтян с ослабленным иммунитетом.

Еще напомним, что в минздраве рассказали, кто из школьников должен проходить самоизоляцию.

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