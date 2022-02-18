В минздраве рассказали, сколько активных больных коронавирусом сейчас в Израиле

Согласно статистике, в четверг их было выявлено 15 тысяч 297 новых случаев заболевания коронавирусом. Было сделано около 100 тысяч проверок, но лишь 16 процентов их них дали положительный результат.

В министерстве здравоохранения сообщили, что на данный момент в стране зарегистрировано 150 тысяч активных больных коронавирусом. Это говорит о том, что ща сутки зафиксировано низкое снижение новых пациентов. Стоит отметить, что для штамма Омикрон эти цифры очень хорошие, так как большинство пациентов переносят его легко.

Из всех активных больных в тяжелом состоянии находятся 837 человек. Из них 259 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За все время пандемии в Израиле от коронавируса умерли 9800 людей.

В министерстве здравоохранения уже ожидают шестую волну заболеваемости.

Ранее редакция нашего сайта писала, что ученый рассказал, когда закончится пандемия коронавируса. По словам профессора Сергея Крамарева, уже ближайшим летом пандемия коронавируса может стать сезонным острым заболеванием. Так, новые штаммы, конечно, будут возникать, но, по словам ученого, они будут куда легче, чем изначальный или Дельта.

Кроме того, Курсор сообщал, что медики рассказали, как распознать Омикрон в первые же дни заражения. Британские медики отмечают, что симптоматика штамма Омикрон схожа с основным вирусом COVID-19, однако сначала протекает несколько мягче.

Еще напомним, что врачи рассказали о иммунной защите от Омикрона у людей, уже переболевших COVID-19.

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