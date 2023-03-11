В Нахалале сгорел сеновал: он принадлежал депутату Раму Бен Бараку

В ночь на 11 марта в поселке Нахалаль в Изреельской долине произошло возгорание сеновала, принадлежащего депутату Кнессета Раму Бен Бараку («Еш Атид»).

Несмотря на усилия нескольких пожарных расчетов, на момент 09:30 утра огонь не был полностью потушен.

В результате происшествия Бен Барак заявил, что ущерб от огня оценивается в миллионы шекелей.

Причины возгорания находятся в процессе выяснения, возможно, что произошло поджог с целью сельскохозяйственного террора.

Напомним, в Тель-Авиве сгорел дотла тренировочный комплекс Хапоэль. Спасателям удалось потушить огонь. Пострадавших нет, но здание разрушено. Полицейские утверждают, что оценить ущерб на пока невозможно, но он огромен. Руководство клуба, различные команды и игроки проинформированы о том, что приходить в комплекс опасно из-за дальнейшего обрушения зданий.

До этого в районе Геула произошел пожар в синагоге, где хранились книги Торы. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы справиться с огнем, который разгорелся в ветхом здании йешивы, и возникла опасность его обрушения. К счастью, книги удалось спасти.

Также «Курсор» сообщал о пожаре в доме евреев в Фениксе. В результате погибли ортодоксальный еврей и двое из его четырех детей с инвалидностью. Прибывшие на место происшествия пожарные сначала нашли отца — мужчина был уже мертв. Позже были обнаружены четверо детей — их вынесли из горящего дома в бессознательном состоянии.

Также мы писал о пожаре в Бней-Браке, в результате которого пострадали 24 человека. Среди них — женщины и дети. Раненых эвакуировали в медицинские учреждения «Бейлинсон» в Петах-Тикве, «Шиба» в Тель ха-Шомере и «Ихилов» в Тель-Авиве.