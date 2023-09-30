В Нетании 60-летняя женщина утонула, купаясь на пляже

Медики оказали пострадавшей помощь, сделали искусственное дыхание, однако были вынуждены констатировать смерть.

В Нетании в субботу, 30 сентября, женщина в возрасте 60 лет утонула после того, как потеряла сознание в воде.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что трагический инцидент произошел на пляже Сиронит.

Согласно сообщению, медики MDA и парамедики оказали пострадавшей медицинскую помощь, сделали искусственное дыхание, однако были вынуждены констатировать смерть женщины.

Как сообщал Курсор, в субботу, 30 сентября, в общественном бассейне в Тель-Авиве произошел несчастный случай с 70-летним мужчиной, в результате которого его срочно эвакуировали в медицинское учреждение.

Посетитель пошел плавать, но внезапно потерял сознание. Очевидцы сразу же поспешили к нему на помощь и извлекли его из воды, а затем вызвали парамедиков (МАДА). Мужчине провели необходимые спасательно-реанимационные операции, а после госпитализировали в медицинское учреждение "Ихилов".

Согласно предварительной информации, состояние пожилого мужчины оценивается как тяжелое.

Курсор писал ранее, что в Кармиэле 77-летний мужчина потерял сознание во время купания в бассейне. Медики MDA и фельдшеры оказали пострадавшему медицинскую помощь на месте, в частности сделали ему сердечно-легочную реанимацию.

Еще мы писали, что в бассейне в Нес-Ционе произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадала 70-летняя женщина.

Напомним, что в бассейне одного из кибуцев в Негеве произошел трагический инцидент. Мужчина занимался спортом и потерял сознание. Медики оказали ему помощь на месте, после чего госпитализировали в больницу, но там он скончался.