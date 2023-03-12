В одной из больниц Иерусалима отказались принимать новых пациентов: что произошло

Из-за превышения 300% нагрузки на отделение приемного покоя в больнице Шаарей Цедек в Иерусалиме, с полудня больше не принимают пациентов.

Об этом пишет «Израиль Сегодня«.

Согласно официальному заявлению пресс-службы службы скорой медицинской помощи МАДА, больных направляют в соседние медицинские учреждения.

Напомним, проблема с нехваткой койко-мест сейчас наблюдается во многих больницах страны. Так, в Медицинском центре Галилея в Нагарии сложилась тяжелая ситуация с приплывом пациентов. Отделения, в частности терапевтические, были загружены людьми почти на 150 процентов. Там медики были вынуждены добавить в каждую палату по еще одной больничной койке. Более того, пациентов размещали в столовой, которая временно переоборудованная в палату.

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что количество больничных коек в психиатрических, реабилитационных и гериатрических больницах страны отстает от среднего показателя в развитых странах ОЭСР. Показатель ниже почти на 50 процентов. Согласно отчету, в период с 2010 по 2022 год количество больничных коек на 1 000 пациентов не увеличилось, а фактически сократилось на 9 процентов, несмотря на то, что правительство одобрило введение 400 дополнительных коек в 2022 году.

Тем временем директора психиатрических больниц направили письмо министру финансов Бецалелю Смотричу, в котором сообщили, что они готовы коллективно подать в отставку, если не получат необходимого бюджета для найма дополнительного персонала. Однако, согласно прогнозам, никаких дополнительных средств для министерства здравоохранения не будет, несмотря на обещания в коалиционных соглашениях.