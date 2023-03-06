Пациентов размещали в столовой: в Нагарии заявили о переполненности больницы

В воскресенье, 6 марта, в Медицинском центре Галилея в Нагарии сложилась тяжелая ситуация с приплывом пациентов. Отделения, в частности терапевтические, были загружены людьми почти на 150 процентов.

Об этом пишет издание «НЭП».

Медики были вынуждены добавить в каждую палату по еще одной больничной койке. Более того, пациентов размещали в столовой, которая временно переоборудованная в палату.

Врачи говорят об увеличенной нагрузке на терапевтические отделения по всей стране, при чем речь идет не о пациентах с симптомами простуды, а о больных с тяжелыми фоновыми заболеваниями, которые обострились в зимнее время из-за вирусов.

«Курсор» писал ранее, что министерство здравоохранения Израиля заявило, что количество больничных коек в психиатрических, реабилитационных и гериатрических больницах страны отстает от среднего показателя в развитых странах ОЭСР. Показатель ниже почти на 50 процентов.

Еще мы писали, что согласно отчету, опубликованному на израильском государственном телевидении «Kan», большинство психиатрических больниц в Израиле находятся в состоянии переполнения более чем на 100 процентов от своей емкости.

Напомним, что израильтянам разрешат выбирать больницу для лечения. Министерство здравоохранения в Израиле опубликовало предложенную реформу, которая позволит обществу выбирать больницы для получения лечения.

Читайте также, что в воскресенье вечером, 5 марта, на севере страны еще у двоих детей выявили вирус полиомиелита — инфекционного заболевания, поражающее нервную систему.