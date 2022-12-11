В окружении Бен-Гвира ответили на жесткую критику Арье Амита

Источники, приближенные к Бен-Гвиру, заявили: «Арье Амит был одним из самых неудачливых комиссаров в Израиле».

Источники, близкие к назначенному министру Итамару Бен-Гвиру, отреагировали на слова Арье Амита, бывшего начальника полиции Иерусалима, осудившего желание министра национальной безопасности передать ему полномочия по контролю над полицией.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Арье Амит был одним из самых неудачливых суперинтендантов в Государстве Израиль. До сегодняшнего дня министр фактически был сотрудником комиссара, у министра почти не было полномочий, он не определяет политику, он не устанавливает принципы, он не устанавливает правила, и единственное, что он может делать, это перерезать ленточки в полицейских участках и назначать встречи», — говорится в заявлении.

«Это не то, как управляется демократическая страна, в Новой Зеландии, Англии, Австралии, США и остальных просвещенных странах мира политика такова, что министр определяет, а уполномоченный и профессиональный уровень выполняют. Только в Израиль, происходит обратное», — заключили источники.

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