Антисемитизм в Лондоне: мусульманка в хиджабе напала на еврейку с ребенком

На женщину в Лондоне напали из-за ее еврейского происхождения. От агрессии мусульманки пострадала не только она, но и маленький ребенок в коляске.

Ультраортодоксальная еврейка и ее ребенок подверглись нападению во время прогулки по Уоргрейв-авеню в Лондоне.

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

Мусульманка в хиджабе подошла к женщине и ударила ее по голове, выкрикивая: «Я делаю это, потому что ты еврейка».

Ребенок тоже пострадал: нападавшая облила малыша в коляске неизвестной жидкостью.

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