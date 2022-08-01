Антисемитизм в Лондоне: мусульманка в хиджабе напала на еврейку с ребенком

Ультраортодоксальная еврейка и ее ребенок подверглись нападению во время прогулки по Уоргрейв-авеню в Лондоне.
Об этом сообщил Телеграм-канал
Мусульманка в хиджабе подошла к женщине и ударила ее по голове, выкрикивая: «Я делаю это, потому что ты еврейка».
Ребенок тоже пострадал: нападавшая облила малыша в коляске неизвестной жидкостью.
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