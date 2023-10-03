В Ор-Иегуде взорвался мотоцикл, водитель погиб

Бригада MDA, вызванная на место взрыва, констатировала смерть пострадавшего водителя мотоцикла на месте происшествия.

Во вторник, 3 октября, в Ор-Иегуде 30-летний мужчина погиб в следствие взрыва мотоцикла.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что инцидент произошел на бульваре Шимона Переса.

Согласно сообщению, бригада MDA, вызванная на место взрыва, констатировала смерть пострадавшего на месте происшествия.

Напомним, в воскресенье, 17 сентября, в Тель-Авиве 40-летний мотоциклист получил серьезные ранения в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел на улице Хаима Леванона.

Медики и парамедики MDA оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Ихилов, одновременно проводя сердечно-легочную реанимацию.

Как сообщал Курсор, 13 сентября на скоростном шоссе 6, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

На дороге столкнулись три грузовика. Парамедики (МАДА), прибывшие на место аварии, увидели одного из водителей приблизительно 40 лет, у которого не было пульса и дыхания. Они провели реанимационные действий, но к сожалению, им не удалось стабилизировать его состояние.

Курсор писал ранее, что в ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, на шоссе 6 произошла еще одна смертельная авария. Грузовик столкнулся с ограждением и водитель скончался от полученных травм. В сети появилось фотография с места ДТП.

Еще мы писали, что на прошлой неделе на шоссе 85 произошло серьезно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого смертельные травмы получил 28-летний мотоциклист.

Напомним, что на трассе 471, возле Гиват-Шмуэля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. На дороге произошло столкновение двух мотоциклистов с легковым автомобилем.

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