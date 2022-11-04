В ПА прокомментировали результаты выборов в Израиле

Глава кабинета Палестинской автономии (ПА) Мохаммад Штайе прокомментировал результаты выборов в Израиле, заявив, что победа правых является естественным результатом роста экстремизма в отношении палестинских арабов.

Об этом сообщает Middle East Monitor.

«У нас не было иллюзий, что выборы в Израиле создадут партнера для мира. Возвышение крайне правых партий — закономерный результат нарастающего проявления экстремизма и расизма в израильском обществе, от которых наш народ страдает годами в виде убийств, арестов, поселений, разграбления городов, деревнях и городах, а также предоставление поселенцам и оккупационным солдатам свободы действий для совершения преступлений, которые подрывают решение о двух государствах», — сказал Штайе.

Он подчеркнул, что палестинские арабы не прекратят свою законную борьбу за прекращение «оккупации», обретение свободы и создание своего независимого государства со столицей в Иерусалиме.

«Личность победителя на израильских выборах не имеет значения, поскольку разница между израильскими партиями такая же, как разница между Pepsi-Cola и Coca-Cola», — заявил Штайе.

Он призвал международное сообщество выполнить свои обязательства по выполнению международных резолюций и обеспечению защиты палестинского народа.

Это не первый случай, когда Штайе использует аналогию с Coca-Cola для описания выборов в Израиле.

В 2019 году Штайе преуменьшил значение состоявшихся тогда израильских выборов, заявив, что не видит разницы между Биньямином Нетаниягу и его главным соперником Бени Ганцем.

«Сегодня в Израиле выборы. И, честно говоря, разница между Бени Ганцем и Биби Нетаниягу не так уж велика, как разница между Pepsi-Cola и Coca-Cola», — сказал он.

Мирный процесс между Израилем и ПА был заморожен с 2014 года, когда председатель ПА Махмуд Аббас нарушил условия переговоров, которые велись в то время, в одностороннем порядке присоединившись к международным договорам и конвенциям. Аббас неоднократно отвергал мирные инициативы и недавно подтвердил свое недоверие к Вашингтону в урегулировании конфликта с Израилем.

Ранее Курсор писал, что объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата. По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Ранее журналисты рассказали, что союзник Нетаниягу начал консультации с главами правых партий перед коалиционными переговорами.

Курсор сообщал о том, что в Оцма Иегудит назвали причины успеха партии на выборах.