ПА должны передать на экспертизу пулю, убившую журналистку Абу-Акле — США

Согласно выводам ЦАХАЛа, невозможно с уверенностью установить, кто именно стрелял в Абу-Акле, без баллистической экспертизы пули, извлеченной из ее тела.

Администрация президента США хочет провести собственное расследование, в рамках которого будет проведена баллистическая экспертиза пули, убившей журналистку телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу-Акле. Напомним, что инцидент произошел в Дженине 11 мая.

Так, в Белом доме потребовали от властей Палестинской автономии передать пулю Штатам. Отметим, что Белый дом находится под давлением Конгресса и сенаторов, требующих проведения своего расследования. Важно, что Абу-Акле была гражданской США.

Примечательно, что расследование ЦАХАЛа установило, что израильский военнослужащий мог случайно попасть в журналистку. Он вел огонь по боевику, которые находился рядом со съемочной группой и стрелял в солдат Армии обороны Израиля.

Ранее Курсор сообщал, что в ЦАХАЛе рассказали о новом раунде расследования гибели журналистки Абу-Акле. Солдаты подразделения визуальной разведки ЦАХАЛ 9900 со специализацией в картографии примут участие в расследовании, чтобы выяснить, кто выпустил пулю, убившую палестинско-американскую журналистку 11 мая.

Также наш сайт писал, что ЦАХАЛ провел ряд арестов в Иудее и Самарии.

Еще напомним, что в ЦАХАЛе удвоились случаи изнасилования.