В праймериз религиозных сионистов примет участие бывший раввин из США

Бывший раввин из США выдвинул свою кандидатуру для участия в праймериз партии «Религиозный сионизм». Своей основной целью он видит защиту интересов новых репатриантов.

Дэвид Файн, ортодоксальный раввин из США, сейчас проживающий в настоящее время в Модиине, заявил в пятницу о стремлении участвовать в праймериз Религиозно-сионистской партии.

54-летний Файн служил раввином в Канзас-Сити и Милуоки, прежде чем совершить алию в 2008 году. В настоящее время отец четверых детей является опорой большой англоязычной общины в Модиине.

Помощь олим хадашим является целью Файна. Он давно выступает за это и считает, что благодаря Религизно-сионисткой партии сможет лучше защищать интересы новых репатриантов и помогать им в вопросах интеграции в израильское общество.

«Я считаю, что Религиозно-сионистская партия — это очень большая платформа с широким спектром людей, участвующих в праймериз. Я видел, как [лидер партии МК] Бецалель Смотрич проделал много важной работы, и это партия, с которой я себя отождествляю. Я также считаю, что Религиозно-сионистская партия может стать домом для олим, и, если я выиграю, я лично смогу заботиться об олим и помогать им в решении многих вопросов, с которыми они сталкиваются в процессе интеграции», — заявил Дэвид Файн.

«За пределами Израиля есть много идей, которые были бы полезны здесь. Общинные раввины были бы хорошей моделью для повторения», — уверен он.

Файн отметил, что это не будет точно так, как за пределами Израиля, поскольку уже существует ряд исторических причин. Но одна из его более интересных целей заключается в попытках воспроизвести определенную черту еврейства диаспоры, которой не хватает Израилю: общинные раввины.

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