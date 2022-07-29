Мири Регев: Шакед не преодолеет избирательный порог

Депутат Кнессета Мири Регев предостерегает избирателей от партии Шакед: «Раз за разом она не сдерживает своего слова». Регев считает, что Шакед не сможет получить ни одного места в Кнессете.

Сегодня утром депутат Мири Регев заявила, что опросы, предсказывающие 4 мандата для партии «Руах Цианот» во главе с Айелет Шакед и Йоазом Хенделем, преувеличены.

«В худшем случае она потратит голоса впустую. В самом худшем случае она сдвинет голоса влево. Однако я думаю, что Айелет Шакед не преодолеет порог», — сказала Регев в интервью радиостанции -103FM.

Она добавила: «Я не доверяю ей, так же как я не доверяла ей, когда она была сообщницей Беннета в этом плохом, разобщенном и неряшливом правительстве, правительстве, которое работало на Аббаса. Как бы вы на это ни посмотрели, в любом составе, даже с ультраортодоксами, они не смогут добиться большего от 57 мандатов».

«Если она готова войти в правое правительство под руководством Нетаниягу и готова принять наши программы — добро пожаловать. Я никому не говорю «нет», в отличие от тех, кто говорит «нет» Биби. Но вы спросите меня, доверяю ли я Айелет Шакед? Нет. Нет ни одного правого человека, который верит в еврейскую идентичность, в государство Израиль, в наши национальные интересы, который бы сегодня голосовал за Айелет Шакед», — заявила Регев.

Курсор ранее писал, что Ликуд может сформировать правительство. Опрос, проведенный для газеты Maariv, также показал, что новая партия «Руах Ционит», сформированная в результате присоединения «Ямины» и «Дереха Эреца», преодолеет избирательный барьер и получит 4 места в Кнессете.

Также сообщалось, что партия Шакед впервые преодолела избирательный порог. Опрос, проведенный институтом «Образец», показывает, что соединению правой партии Айелет Шакед с Йоазом Хенделем и Цви Хаузером, которое стало партией «Руах Ционит», удается получить 4 мандата и впервые партия, возглавляемая Шакед, преодолевает порог на предстоящих выборах.

Кроме того, 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.