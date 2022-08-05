В результате авиаудара в Газе погиб пятилетний ребенок

Кроме лидеров и боевиков Исламского джихада, ликвидированных в Газе, также сообщается о погибших жителях, среди которых ребенок в возрасте пяти лет.

Во время обстрела Армии обороны Израиля в Газе поврежден жилой дом. Сообщается о двадцати раненых, среди них пятилетний ребенок.

В сети показали видео со страшными кадрами.

Группировка «Исламский джихад» подтвердила гибель одного из своих командиров.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что ликвидированы ещё несколько лидеров Исламского Джихада. Общее число ликвидированных террористов уже превысило 20 террористов.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

Редакция сообщала, что ЦАХАЛ предупредил резервистов МАГАВ о возможном призыве. Ожидается, что эскалация возможна не только на юге Израиля, возле границы с сектором Газа, но и в других регионах страны.

Напомним, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.