В россии снова отказали израильской делегации по вопросах Сохнута в визах

Запрос на визит был подан в прошлую пятницу. Члены делегации должны были обсудить пути разрешения кризиса вокруг возможного запрета на работу «Сохнута» в россии.

Правительство россии* сегодня, 25 июля, не ответило на просьбу Израиля направить в москву делегацию юристов, чтобы обсудить кризис вокруг прекращения деятельности Еврейского агентства «Сохнут».

Об этом сообщили сразу два высокопоставленных израильских чиновника. Сообщается, что запрос на визит подали еще в прошлую пятницу. Члены делегации должны были обсудить пути разрешения кризиса по поводу закрытия «Сохнута» на территории рф. Так, в россии хотят прекратить деятельность агентства, которое помогает евреям репатриироваться в Израиль, так как она там считается «иностранным агентом».

Отметим, что это уже второй отказ в предоставлении виз.

Ранее редакция Курсора сообщала, что российские евреи боятся, что не смогут уехать, если Еврейское агентство закроют.

Кроме того, наш сайт писал, что Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии.

Еще напомним, что стало известно о новых трудностях Еврейского агентства в россии.