В Сахнине мужчина серьезно ранен в результате поножовщины

Команда MDA оказала мужчине медицинскую помощь и эвакуировала его в больницу "Галилея" в Нагарии с проникающими ранениями.

Во вторник, 3 октября, 35-летний мужчина получил ножевое ранение в Сахнине.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что команда MDA, вызванная на место происшествия, оказала пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировала его в больницу "Галилея" в Нагарии с проникающими ранениями.

Напомним, на днях мужчина был смертельно ранен после ножевого ранения на улице Кацнельсон в Иерусалиме. Также в результате инцидента ножевое ранение получил 20-летний мужчина, его состояние оценивается как легкой тяжести.

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве на бульваре Хар-Цион произошла групповая драка с поножовщиной, в результате которой суданский проситель убежища был убит и девять эритрейцев были ранены.

Сообщается о задержании полицией пятнадцати просителей убежища. Всех их подозревают в причастности к кровавой драке с использованием ножей.

Согласно версии полиции, инцидент возник из-за спора о режиме в Эритрее. Также по предварительным данным, убитый суданец стал жертвой предполагаемого конфликта с местными наркоторговцами.

Также мы писали о том, что в Яффо мать и дочь были арестованы по подозрению в нанесении ножевых ранений женщине. Двое подозреваемых предположительно нанесли ножевые ранения женщине, прежде чем скрыться с места происшествия. Вскоре прибыли сотрудники полиции для сбора доказательств и арестовали их.

Пострадавшую 28-летнюю женщину доставили на лечение в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Ранее мы информировали о том, что 17 сентября в результате инцидента с применением насилия в Бней-Браке были серьезно ранены двое мужчин.