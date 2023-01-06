В Самарии террористы обстреляли пост ЦАХАЛа

Военные, действовавшие в этом районе, открыли ответный огонь, поразив автомобиль.

Вечером в пятницу, 6 января, из проезжающего автомобиля был открыт огонь по контрольно-пропускному пункту Джаламе на севере Самарии.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что солдаты ЦАХАЛ, действовавшие в этом районе, открыли ответный огонь, поразив автомобиль.

«Пострадавших среди израильских военнослужащих нет», — говорится в сообщении.

Как информировал Курсор, на днях военнослужащий ЦАХАЛа получил смертельное ранение в результате случайного выстрела из оружия на базе Анатот возле Иерусалима.

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что обстоятельства инцидента расследуются военной полицией. Сообщение о смерти солдата было передано его семье.

«Военная полиция проводит расследование обстоятельств инцидента, по окончании которого выводы будут переданы на рассмотрение в военную прокуратуру», — сообщили в Армии обороны Израиля.

Несчастный случай произошел в роте батальона военной полиции «Эрез», в которой также служила Ноа Лазар, убитая при нападении на КПП Шоафат три месяца назад.

Около года назад ЦАХАЛ уже сталкивался с подобным инцидентом со стрельбой. Тогда офицер ЦАХАЛа был ранен пулей, выпущенной из оружия боевика во время учений. Его эвакуировали в состоянии средней тяжести в больницу Шааре Цедек в Иерусалиме, а после инцидента было принято решение временно прекратить тренировки со стрельбой.

Ранее Курсор писал, что под Иерусалимом с солдатом ЦАХАЛа произошел смертельный инцидент.

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