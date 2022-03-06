В сеть попало видео с ультраортодоксом, который ярко высказался о Путине

Мнение о президенте РФ Владимире Путине в мире все ухудшается. Глава Кремля превращается в настоящего изгоя, которого не только ненавидят, но и смеются над ним.

В сети распространяется забавное видео с евреем-харедим, который решил высказаться о президенте РФ Владимире Путине. Он не стал подбирать выражений, а сказал одну известную украинскую «поговорку».

Ролик был опубликован на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«Мнение ультроортодоксального еврея из Иерусалима о Путине. Такой реакции даже мы не ожидали», — написали администраторы канала.

Ранее редакция нашего сайта писала, что Лапид рассказал, как Израиль собирается помогать Украине.

Кроме того, Курсор сообщал, что Украина еще ждет оборонительного оружия от Израиля.

Еще напомним, что споры израильтян по поводу войны Украины с РФ превращаются в жестокие драки.

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