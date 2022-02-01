В Тамре неизвестные обстреляли кальянную

Как подозревает полиция, стрельба может быть вызвана войной местных преступных группировок. Однако пока расследование не выяснило личности стрелков.

Ночью первого февраля неизвестные люди в масках обстреляли кальянную в Тамре. На момент обстрела внутри находились посетители.

Об этом сообщили в пресс-службе МАДА.

Сообщается, что в результате инцидента два человека были ранены. Их состояние медики оценили как тяжелое.

Сигнал по номеру экстренной помощи поступил примерно в час ночи. Парамедики, которые оперативно прибыли на место, застали двух раненых – 30-летнего мужчину и подростка возрастом в 16 лет. Оба были доставлены в больницу «Рамбам» в Хайфе.

Полиция начала расследование этого инцидента.

Ранее редакция нашего сайта писала, что генерал полиции, сбежавший с места преступления, подал в отставку. Генерал-майор полиции Джамаль Хакруш, заместитель комиссара, возглавлявший подразделение по борьбе с преступностью в израильской арабской общине, в воскресенье встретился с комиссаром израильской полиции Коби Шабтаем, чтобы сообщить о своем намерении уйти в отставку. Шабтай принял его просьбу и поблагодарил за службу.

Кроме того, Курсор сообщал, что согласно статистике, за 2021 год, в Израиле стало больше нетрезвых водителей. По данным израильской полиции, в 2021 году число людей, пойманных во время управления транспортом в нетрезвом виде, существенно выросло. В 2020 году израильские полицейские засвидетельствовали 5962 выпивших автомобилиста, а в 2021 – 7905 водителей, практически на 2 тысячи больше.

Еще напомним, что из-за полицейской погони за угнанной машиной произошло массовое ДТП.

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