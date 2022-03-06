В Тель-Авиве мотоцикл сбил 17-летнюю девушку

Авария произошла на шоссе 2 на развязке Глилот в Тель-Авиве. Девушка скончалась в госпитале, а мотоциклист получил серьезные травмы.

17-летняя девушка скончалась от полученных ран после того, как прошлой ночью, 5 марта, она была смертельно ранена мотоциклом на шосе 2 на развязке Глилот, пишет N12.

Прибывшие на место сотрудники МАДА оказали ей первую помощь и госпитализировали в больницу Ихилов. Позже в госпитале врачи констатировали ее смерть, полиция начала расследование.

Сбивший ее мотоциклист, 20-летний мужчина, который был эвакуирован в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве с мультисистемной травмой. Фельдшеры МАДА Идан Шина и Гал Сальхов, прибывшие на место происшествия, сказали: «Да, мотоциклист в бессознательном состоянии. Мы провели медицинские анализы и немедленно начали лечение. Мужчине сделали анестезию и эвакуировали в больницу Бейлинсон в критическом состоянии, а девушку в критическом состоянии госпитализировали в больницу Ихилов». Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме в районе Львиных ворот арабский террорист попытался нанести ножевые ранения израильтянину. Нападающий был нейтрализован. Курсор также сообщал, что израильские силы арестовали палестинца, совершившего два ножевых теракта. Кроме того, редакция нашего сайта передавала, что арабские террористы забросали коктейлями Молотова автобус.

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