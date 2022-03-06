В Тель-Авиве мотоцикл сбил 17-летнюю девушку

09:13, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
Мотоцикл фото
Мотоцикл
Фото: Скриншот из YouTube

Авария произошла на шоссе 2 на развязке Глилот в Тель-Авиве. Девушка скончалась в госпитале, а мотоциклист получил серьезные травмы.

17-летняя девушка скончалась от полученных ран после того, как прошлой ночью, 5 марта, она была смертельно ранена мотоциклом на шосе 2 на развязке Глилот, пишет N12.

Прибывшие на место сотрудники МАДА оказали ей первую помощь и госпитализировали в больницу Ихилов. Позже в госпитале врачи констатировали ее смерть, полиция начала расследование.

Сбивший ее мотоциклист, 20-летний мужчина, который был эвакуирован в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве с мультисистемной травмой.

Фельдшеры МАДА Идан Шина и Гал Сальхов, прибывшие на место происшествия, сказали: «Да, мотоциклист в бессознательном состоянии. Мы провели медицинские анализы и немедленно начали лечение. Мужчине сделали анестезию и эвакуировали в больницу Бейлинсон в критическом состоянии, а девушку в критическом состоянии госпитализировали в больницу Ихилов».

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Автор материала:
Ирен Давид
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