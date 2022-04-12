В Тулькарме начались беспорядки во время операции ЦАХАЛа по аресту экстремистов

13:29, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
Столкновения палестинцев и солдат ЦАХАЛа фото
Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

Силы безопасности Израиля проводят операцию в университете Хадури в Тулькарме, чтобы произвести аресты арабских экстремистов. На месте начались беспорядки.

ЦАХАЛ вошел в университет Хадури в Тулькарме, чтобы произвести арест экстремистов, после чего начались столкновения.

Видео с места события опубликовал телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

Напомним также о новых столкновениях между силами ЦАХАЛа и палестинскими боевиками в Дженине. 

Еще Курсор сообщал, что представители министерства обороны Израиля считают, что они останавливают в среднем два террористических нападения каждый день, когда войска проводят операцию в городе Дженин на севере Иудеи и Самарии и окрестностей.

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Автор материала:
Ирен Давид
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