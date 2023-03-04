В Турции зафиксировали очередное землетрясение: его толчки ощущались и на севере Израиля

На Турцию обрушилось новое землетрясение вблизи границы с Сирией. Оно достигало магнитуды 4,2 балла.

Об этом сообщает пресс-центр Геологической службы США.

Так, подземные толчки были зафиксированы около 05.00 утра (по нашему времени — ред.) на юге Турции. Их очаг залегал на глубине 1,9 километров.

Как отмечено в сообщении слабые поземные колебания ощущались и в некоторых районах на севере Израиля. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Напомним, что на юге Турции 6 февраля произошли два мощнейших землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6. В результате произошло более 10 тысяч афтершоков, 41 из которых были магнитудой от 5 до 6. Согласно последним отчетам, в результате происшествия погибли около 52 тысяч человек в Турции и соседней Сирии.

Несколько дней назад, Франк Хугербитс — сейсмолог из Нидерландов, который предсказал февральские землетрясения, сделал новое предупреждение. По его мнению, в период с 3 по 7 марта возможны сильные подземные толчки, магнитуда которых составит более 7 или 8. Ученый предупреждает, что землетрясения могут произойти не только в Турции, но и в других регионах риска, таких как Греция, Индонезия, Пакистан, Португалия, часть Северной Америки, Филиппины, Япония.

Ранее сейсмологи предупредили об угрозе мощного землетрясения в Израиле. Эксперты считают недавние подземные толчки «предвестниками» крупного стихийного бедствия. С начала февраля в Израиле уже зафиксировали шесть землетрясений, но к счастью, все они были относительно слабыми. Однако, ученые предупреждают, что такая плотная серия подземных толчков может являться предвестником приближающегося мощного землетрясения, которое может произойти в течение ближайшего года.