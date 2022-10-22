В Восточном Иерусалиме начались беспорядки: подробности

Местный житель утверждает, что «жизнь здесь превратилась в кошмар».

В нескольких районах Восточного Иерусалима вспыхнули беспорядки, в рамках которых палестинцы бросают камни и запускают петарды в полицейских.

Об этом сообщает Walla.

В частности, беспорядки зафиксированы в районах А-Тур и Вади-Джоз. Молодые арабы в районе Хар-Хома на юго-востоке столицы бросали камни в дома евреев.

«Жизнь здесь превратилась в кошмар, мы давно потеряли чувство безопасности. Дети боятся ходить в парк. Взрослые боятся гулять по району, а также проезжать через въезд в район, где происходит большая часть нападений», – рассказал один из местных жителей.

اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة pic.twitter.com/ksXk0C5Qzd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 21, 2022

مصادر محلية | مقــاومون يطلقون النار بشكل كثيف تجاه حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. pic.twitter.com/b1MadvjYMs — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 21, 2022

Беспорядки вспыхнули после убийства в среду, 19 октября, террориста Удая Тамими, что произошло во время очередного обстрела у въезда в Маале-Адумим на КПП «Шуафат». Известно, что преступник посреди вечера подъехал к блокпосту и начал стрелять по охранникам, одного из которых он ранил в руку.

Правоохранители открыли интенсивный ответный огонь и убили террориста. На место происшествия прибыла «скорая», медики которой госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение «Хадасса». О реакции на это событие премьер-министра Израиля, лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу и мэра Маале-Адумим Бени Касриэля читайте в нашем материале.

Ранее мы рассказывали, что в ночь на субботу, 22 октября, произошло два ножевых нападения в Израиле. В ходе этого ранения получили трое мужчин, один из которых является военнослужащим пограничной полиции (МАГАВ).

Также «Курсор» сообщал, что в районе Гильбоа упал параплан с мотором.

Помимо этого, на Храмовой горе развесили плакаты в поддержку террориста, убившего солдата Ноа Лазар.