В Восточном Иерусалиме начались беспорядки: подробности

В нескольких районах Восточного Иерусалима вспыхнули беспорядки, в рамках которых палестинцы бросают камни и запускают петарды в полицейских.
Об этом сообщает Walla.
В частности, беспорядки зафиксированы в районах А-Тур и Вади-Джоз. Молодые арабы в районе Хар-Хома на юго-востоке столицы бросали камни в дома евреев.
«Жизнь здесь превратилась в кошмар, мы давно потеряли чувство безопасности. Дети боятся ходить в парк. Взрослые боятся гулять по району, а также проезжать через въезд в район, где происходит большая часть нападений», – рассказал один из местных жителей.
اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة pic.twitter.com/ksXk0C5Qzd
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 21, 2022
مصادر محلية | مقــاومون يطلقون النار بشكل كثيف تجاه حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. pic.twitter.com/b1MadvjYMs
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 21, 2022
Беспорядки вспыхнули после убийства в среду, 19 октября, террориста Удая Тамими, что произошло во время очередного обстрела у въезда в Маале-Адумим на КПП «Шуафат». Известно, что преступник посреди вечера подъехал к блокпосту и начал стрелять по охранникам, одного из которых он ранил в руку.
Правоохранители открыли интенсивный ответный огонь и убили террориста. На место происшествия прибыла «скорая», медики которой госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение «Хадасса». О реакции на это событие премьер-министра Израиля, лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу и мэра Маале-Адумим Бени Касриэля читайте в нашем материале.
Ранее мы рассказывали, что в ночь на субботу, 22 октября, произошло два ножевых нападения в Израиле. В ходе этого ранения получили трое мужчин, один из которых является военнослужащим пограничной полиции (МАГАВ).
Также «Курсор» сообщал, что в районе Гильбоа упал параплан с мотором.
Помимо этого, на Храмовой горе развесили плакаты в поддержку террориста, убившего солдата Ноа Лазар.