В Восточном Иерусалиме юноша напал на членов своей семьи

Подозреваемый прибыл в дом своего отца, несмотря на то, что правоохранители увезли его с места происшествия.

Полиция арестовала 19-летнего арабского юношу по подозрению в нападении на своего отца и членов семьи возле их дома в восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

«Подозреваемый прибыл в дом своего отца, несмотря на то, что правоохранители увезли его с места происшествия. Там, после ссоры между ними, подозреваемый напал на своего отца и атаковал его и других членов семьи, присутствовавших на месте происшествия. Его содержание под стражей было продлено на три дня», — говорится в сообщении.

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