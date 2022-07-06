В Зихрон-Яакове возле мэрии подорвали авто: есть погибший

Подозрение на покушение в Зихрон-Яакове: автомобиль взорвался в результате прикрепленного к нему заряда. Погиб один человек.

В Зихрон-Яакове взорвалось авто возле здания местного совета.

Телесеть KAN сообщает об одном погибшем.

Бригады МАДА и пожарные прибыли на место происшествия. Подробности выясняются — возможно, это покушение на убийство.

חשד לחיסול בזכרון יעקב: הרכב התפוצץ כתוצאה ממטען שהוצמד אליו | תיעוד@CBeyar pic.twitter.com/vZi4VO6zs9 — כאן חדשות (@kann_news) July 6, 2022





Наша редакция сообщала, что отец израильтянина, задержанного ХАМАСом, выступил с важным призывом. Отвечая на заявление террористической группировки об ухудшении здоровья его сына и предложение по обмену, Шаабан ас-Сайед сказал, что любая сделка с ХАМАСом должна касаться всех пленников, а не только его сына.

Напомним, что сегодня утром израильская полиция получила сообщение о жестокой драке между многими участниками на рынке Махане Иегуда в Иерусалиме. Полиция, прибыв на место происшествия, арестовала для допроса семь подозреваемых в причастности к драке.

Также редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.