Ведущие европейские страны призвали Израиль прекратить строительство в Иудее и Самарии

Посланник Евросоюза по палестинским вопросам также призвал к судебному преследованию виновных в событиях в Хаваре.

В субботу, 4 марта, шесть европейских стран опубликовали совместное заявление, в котором призвали правительство Израиля отменить создание аванпостов в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что среди государств-подписантов — Великобритания, Германия, Франция, Италия, Польша и Испания.

Они также призвали Израиль отказаться от своего решения о начале строительства более 7000 единиц жилья в Иудее и Самарии.

Кроме того, страны осудили палестинский терроризм.

«Терроризм не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах. Мы также решительно осуждаем насилие со стороны израильских поселенцев в отношении палестинских граждан. Эти действия не могут привести ни к чему, кроме как к еще большему насилию. Виновные должны понести полную ответственность и предстать перед судом», — добавили европейские страны.

Накануне посланник Евросоюза по палестинским вопросам Свен Кун фон Бургсдорф также призвал к судебному преследованию виновных в событиях в Хаваре.

«Необходимо, чтобы виновные были привлечены к ответственности, а те, кто потеряли свое имущество, получили компенсацию», — заявил он.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.