Владимир Ивич прибыл в Израиль, чтобы снова возглавить тель-авивский Маккаби

Тренер приземлился в аэропорту Бен-Гурион перед своим возвращением в клуб, который он попытается вернуть на вершину израильского футбола, как он сделал это два года назад.

Ивич, официально вернувшись еще на один срок в «Маккаби» из Тель-Авива с двухлетним контрактом, сегодня вечером приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Он попытается вернуть клуб в прежнее русло, как он сделал это в предыдущие два года (2018-2020), когда «Маккаби» два раза подряд становился чемпионом.

45-летний сербский тренер вернется в клуб и начнет подготовку к предстоящему игровому сезону. В июле его «Маккаби» встретится с «Маккаби» из Нетании в рамках первого матча на Кубке Тото.

Ивич прибыл в Израиль после того, как «желтые» два года смотрели в спину «Маккаби» из Хайфы и даже закончили последний сезон без титула. Теперь серб снова надеется вывести «Маккаби» на вершину израильского футбола.

מתחיל לעבוד: ולאדן איביץ’ נחת בישראל https://t.co/aKbfuCVXa0 — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) June 17, 2022

Отметим, что в аэропорту Ивич позировал с шарфом в цветах украинского флага.

Курсор также сообщал, что раненые ветераны ЦАХАЛа впервые примут участие в Invictus Games. Несмотря на просьбы о присоединении, Израиль в течение многих лет не приглашался для участия в Играх. «Я рад, что в этом году они присоединятся к нашему сообществу», — заявил Доминик Рейд, генеральный директор Invictus Games Foundation.

Еще напомним, что 15-летний Рон Бек из Хайфы выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по триатлону Специальной Олимпиады в Словакии. Он активно занимался плаванием, капоэйрой и спортом с 11 лет, когда играл в детской лиге «Маккаби Хайфа». Рон тренируется 6 дней в неделю и часто 2-3 раза в день.