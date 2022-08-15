Влетел в столики с людьми: опубликовано жуткое видео с ДТП в Ашкелоне

Медики и фельдшеры МАДА оказали медицинскую помощь и эвакуировали двух мужчин в больницу Барзилай.

В Ашкелоне произошло ДТП, когда транспортное средство, находившееся без водителя, выехало на тротуар, сбило столы с людьми и остановилось у витрины.

Спустя несколько часов после ДТП, о котором мы писали ранее, СМИ опубликовали видео с места происшествия.

תיעוד: כלי רכב פגע בבית קפה באשקלון, שני בני אדם נפצעו קל@Itsik_zuarets pic.twitter.com/WrBXAJniKx — כאן חדשות (@kann_news) August 15, 2022

Вызванные на место медики и фельдшеры МАДА оказали помощь двум пострадавшим на месте мужчинам в возрасте 80 и 73 лет и эвакуировали их в больницу Барзилай в легком состоянии.

Также Курсор сообщал, что в результате ДТП в Мате-Биньямин пострадала девушка.Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение «Шиба», ее состояние после аварии остается тяжелым.

Кроме того, арестован директор школы в Бейт-Шемеше. В одном из учебных заведений разразился скандал, когда стало известно о недопустимом поведении директора школы по отношению к детям.