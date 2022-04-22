Внешность главной любовницы владимира путина сильно изменилась

Российская спортсменка Алина Кабаева, которая, согласно слухам, является любимой любовницей президента рф* владимира путина, впервые за долгое время показалась на людях. Она встретилась с тренером Екатериной Сиротиной.
Женщина показала совместные снимки с Кабаевой на своей странице в социальной сети Instagram.
Она написала в подписи к фото, что это первый репетиционный день фестиваля Кабаевой.
Однако на фотографиях можно заметить, что внешность Кабаевой сильно переменилась. В сети предполагают, что она воспользовалась услугами пластического хирурга.
Кроме того, на ее пальце можно увидеть обручальное кольцо.
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Напомним, что слухи о том, что Кабаева является любовницей путина ходят еще с 2008 года. На тот момент глава Кремля еще состоял в официальном браке. Сейчас, во время войны с Украиной, Кабаева с детьми находится в Швейцарии.
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