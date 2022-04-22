Внешность главной любовницы владимира путина сильно изменилась

На показанных в сети фотографиях видны преображения во внешности любовницы путина. Ее лицо стало более подтянутым. Предполагают, что она воспользовалась услугами пластического хирурга президента рф.

Российская спортсменка Алина Кабаева, которая, согласно слухам, является любимой любовницей президента рф* владимира путина, впервые за долгое время показалась на людях. Она встретилась с тренером Екатериной Сиротиной.

Женщина показала совместные снимки с Кабаевой на своей странице в социальной сети Instagram.

Она написала в подписи к фото, что это первый репетиционный день фестиваля Кабаевой.

Однако на фотографиях можно заметить, что внешность Кабаевой сильно переменилась. В сети предполагают, что она воспользовалась услугами пластического хирурга.

Кроме того, на ее пальце можно увидеть обручальное кольцо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Sirotina (@ekaterina_sirotina_official)

Напомним, что слухи о том, что Кабаева является любовницей путина ходят еще с 2008 года. На тот момент глава Кремля еще состоял в официальном браке. Сейчас, во время войны с Украиной, Кабаева с детьми находится в Швейцарии.