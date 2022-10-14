Вниманию отдыхающих: закрыты парковки пляжей в Кинерете

В связи с большим скоплением посетителей на сегодняшний день закрыты парковки пляжей Хокук и Сусита в Кинерете.
Об этом сообщил Maariv.
В диспетчерской Ассоциации городов Кинерета проинформировали, что морские курорты Хокук и Сусита закрыты из-за скопления посетителей.
Администрация просит учитывать эту информацию при планировании отдыха и способов добраться до пляжей.
Ранее Курсор писал про новый вид мошенничества: активизировались банковские аферисты. Мошенники придумали новую схему и имитируют не только звонок из банка, но и последующий звонок из полиции и даже рассылают поддельные удостоверения.
Также мы сообщали, что полиция Израиля разоблачила мошенника, наживавшегося на русскоязычных жителях.
Напомним, наш сайт писал, что полиция задержала двух подростков из Джиср-аз-Зарки: бросили бомбу в дом. Несовершеннолетние подростки закинули самодельное взрывное устройство в жилой дом, после чего были задержаны полицией и направлены в окружной суд.
Также сообщалось, что евреи стали жертвами каменного террора в Шимон а-Цадик. Два еврея получили легкие ранения из-за того, что арабы бросали в них камни в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.
Курсор информировал, что армия обороны Израиля, которую перевели в состояние повышенной боевой готовности в преддверии праздников, в ходе столкновения с вооруженными палестинцами ликвидировала недалеко от Шхема одного террориста.