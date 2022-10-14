Вниманию отдыхающих: закрыты парковки пляжей в Кинерете

Из-за большого скопления людей, приехавших на отдых в район Кинерета, закрыты пляжи Хокук и Сусита. Эту информацию следует учитывать заранее при планировании отдыха.

В связи с большим скоплением посетителей на сегодняшний день закрыты парковки пляжей Хокук и Сусита в Кинерете.

Об этом сообщил Maariv.

В диспетчерской Ассоциации городов Кинерета проинформировали, что морские курорты Хокук и Сусита закрыты из-за скопления посетителей.

Администрация просит учитывать эту информацию при планировании отдыха и способов добраться до пляжей.

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