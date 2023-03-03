Вокруг жесткого заявления Яира Нетаниягу о демонстрантах разгорелся скандал

Демонстранты обратятся к правоохранительным органам для расследования и привлечения к ответственности Яира Нетаниягу.

После позавчерашнего инцидента с Сарой Нетаниягу Яир Нетаниягу в своем аккаунте в Твиттере обрушился с резкой критикой в адрес протестующих против судебной реформы. Сегодня лидеры демонстрантов призвали к расследованию его заявления.

Он написал следующий твит, вызвавший огромный резонанс: «Они не протестуют, и это – не протест, они даже и не анархисты, они — террористы! Зародилось настоящее жестокое подполье (финансируемое преступниками и злобными миллиардерами), речь идет о бытовом терроризме. Даже если на это потребуется время, в конце концов они будут привлечены к ответственности за все свои преступления в 2016-2023 годах».

Сегодня лидеры борьбы против правовой перестройки призвали провести расследование в отношении сына премьер-министра Яира Нетаниягу, назвавшего протестующих против реформы «террористами».

«Те, кто призывал к казни судей и адвокатов, теперь называют террористами пилотов, старших офицеров, руководителей систем безопасности, руководителей израильских высоких технологий, врачей, студентов, матерей и детей, — написали они. — Это опасное подстрекательство против всех граждан страны, не желающих жить в условиях диктатуры».

Они отметили, что в воскресенье обратятся к правоохранительным органам для расследования и привлечения к ответственности подстрекателя.

Читайте также: Сара Нетаниягу об окружении парикмахерской: Все могло закончиться убийством.

Еще мы писали, что Нетаниягу показал момент встречи с супругой после инцидента в Тель-Авиве.