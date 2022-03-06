Волна заболеваемости штаммом Омикрон в Израиле приближается к концу

За последние 7 дней инфицированных было почти 52,5 тысячи, что на треть меньше, чем за предыдущую неделю. Число тяжелых больных сократилось за этот период также на треть.

Количество больных коронавирусом в Израиле к утру воскресенья сократилось. На данный момент зафиксировано 54 тысячи 321 активных больных. Большинство из них больны именно штаммом Омикрон.

За сутки было выявлено 4562 новых больных. Провели 34 тысячи тестов, а положительный результат показали 15, 12 процентов.

На данный момент из 1090 госпитализированных в коронавирусных отделениях в тяжелом состоянии – 471 человек. В критическом состоянии 219 пациентов.

Больше всего больных находится в Яффо. Там активных пациентов с коронавирусом сейчас 3789 человек.

Ранее Курсор сообщал, что новый вариант Омикрона нагружает легкие в 9 раз больше, чем предыдущие. Подвариант Омикрона BA.2, который в начале 2022 года стал распространяться быстрее своего предшественника, приобрел 28 дополнительных мутаций.

Кром того, редакция нашего сайта писала, что врачи назвали главные признаки нового штамма Омикрона. Новая версия штамма COVID-19 «Omicron», ВА.2, стала доминирующей в большинстве стран мира. Поэтому эксперты обратили внимание на симптомы новой мутации коронавируса, которая сопровождается такими симптомами, как мышечные боли и ночная потливость.

Еще напомним, что врачи назвали главные признаки постковидного симптома.

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