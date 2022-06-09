Возле Хадеры пропала без вести 22-летняя девушка: полиция обратилась к израильтянам за помощью

Всех, кто знает о ее месте нахождения, просят позвонить в полицейский участок. В последний раз девушку видели возле Хадеры. Полицейские также опубликовали ее фото и приметы.

Полиция просит помощи общественности в розыске 22-летней девушки, которая 22 мая в 10:30 выехала из Менаше в сторону Хадеры, она села в автобус 7 и с тех пор ее следы исчезли.

Рост Ринат Лопес 170 см, она худощавого телосложения, волосы русые, короткие и с челкой. На Лопес были расклешенные черные брюки и короткая черная рубашка.

Всех, кто знает о ее месте нахождения, просят позвонить в полицейский участок или в полицейский участок Baqa Algarbia по телефону 046159400.

Ранее Курсор писал, что прокуратура Центрального округа подала обвинительный акт в Центральный районный суд против Асада аль-Рафаи, 19 лет, и Цабахи Абу Шакира, 20 лет, двух террористов, убивших троих в результате нападения с топором в Эладе в мае.