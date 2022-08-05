Второй заход ЦАХАЛа: обстрел по целям на юге Газы

ЦАХАЛ наносит вторую серию ударов, теперь по югу Сектора. Военно-воздушные силы приступили к обстрелу объектов в южной части Газы.

Сообщается о продолжении операции «Алот а-Шахар» (Рассвет). Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля наносят удары по целям в Газе по второму заходу.

Согласно арабским СМИ ЦАХАЛ работает на юге Сектора.

Об этом написал канал Израильские трудовыебудни.

Власти призывают следовать указаниям службы тыла и инструкциям без паники.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

Редакция сообщала, что ЦАХАЛ предупредил резервистов МАГАВ о возможном призыве. Ожидается, что эскалация возможна не только на юге Израиля, возле границы с сектором Газа, но и в других регионах страны.

Напомним, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.